Stand: 26.06.2024 16:23 Uhr Kleinwagen frontal gegen Baum: 84-jähriger Fahrer stirbt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Stuhr (Landkreis Diepholz) ist ein Autofahrer so schwer verletzt worden, dass er später im Krankenhaus starb. Das teilt die Polizei mit. Augenzeugen des Unfalls gab es offenbar nicht. Den Unfallspuren zufolge fuhr der 84-jährige Mann mit seinem Kleinwagen auf der kurvigen Carl-Zeiss-Straße von Brinkum Nord in Richtung Stuhrbaum. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Feuerwehr und Rettungsdienst befreiten ihn aus dem völlig deformierten Wrack und versorgten ihn zunächst an der Unfallstelle. Anschließend wurde der Fahrer in eine Klinik gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 84-Jährige keinen Führerschein besaß.

