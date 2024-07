Stand: 25.07.2024 09:12 Uhr Vögel mit verbotenem E605 vergiftet: Polizei ermittelt

Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz ermittelt zu mehr als 20 tot aufgefunden Vögeln in Kirchlinteln (Landkreis Verden). Bei den Vögeln handelt es sich überwiegend um geschützte Saatkrähen. Diese wurden bereits im März in dem Kirchlintelner Ortsteil Weitzmühlen gefunden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Untersuchungen im Labor ergaben, dass die Krähen mit dem seit 2002 verbotenen Stoff E605 vergiftet worden waren. Der Zentrale Kriminaldienst befragte am Mittwoch in dem Dorf Anwohner. Dabei hätten die Beamten Flyer verteilt, um auf die Gefahren des hochgiftigen Stoffes E605 hinzuweisen und Hinweise zu dem Täter zu erlangen, so die Polizei. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Verden unter der Telefonnummer (04231) 80 60 zu melden.

