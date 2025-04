Stand: 01.04.2025 15:04 Uhr Jugendliche retten sich vor Angriff in ein Auto

Am Busbahnhof in Wilhelmshaven haben sich am Samstagabend mehrere Jugendliche gestritten. Laut Polizei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Drei Jugendliche ergriffen den Angaben zufolge die Flucht vor den Angriffen. Sie retteten sich in ein Auto, das gerade an einer Ampel wartete. Die Fahrerin habe die Jugendlichen dann vom Busbahnhof weggebracht. Die Polizei bittet nun die Autofahrerin, sich unter der Telefonnummer (04421) 94 20 zu melden.

