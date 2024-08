Stand: 16.08.2024 18:11 Uhr In Obstplantage: Herrenloses Känguru wieder eingefangen

Vermutlich drei Wochen hat ein Känguru im nördlichen Niedersachsen in Freiheit gelebt - nun hat die Polizei es eingefangen. Den Angaben zufolge hatte sich das Beuteltier in eine umzäunte Obstplantage in Oederquart (Landkreis Stade) verirrt. Der Eigentümer der Plantage entdeckte es und informierte die Polizei. Dem hinzugerufenen Zoodirektor und Tierarzt des Wingster Waldzoos gelang es demnach schließlich, das Tier zu betäuben. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Polizei und des Ordnungsamtes hätten das Känguru anschließend einfangen können. Nachdem ein Tierarzt es untersucht hat, wurde das Känguru in einer Hundebox untergebracht. Der Serengeti-Park in Hodenhagen (Landkreis Heidekreis) habe sich bereit erklärt, dem Känguru ein neues Zuhause zu geben. Seit Ende Juli war das Känguru im Landkreis Cuxhaven des Öfteren gesichtet, fotografiert und gefilmt worden. Wem das Tier gehört, ist weiterhin unklar.

