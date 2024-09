Stand: 14.09.2024 13:12 Uhr Illegales Autorennen? Junge Männer nach Unfall schwer verletzt

Ein mutmaßliches Autorennen zwischen zwei jungen Männern ist am Samstag in einem Unfall mit Schwerverletzten geendet. Zwei 19-Jährige waren in Bremen um kurz vor 23 Uhr in ihren Autos laut Zeugenaussagen mit überhöhter Geschwindigkeit nebeneinander gefahren, wie die Polizei mitteilte. Als einer der Fahrer versuchte, ein anderes Auto zu überholen, stieß sein Fahrzeug mit dem neben ihm fahrenden Wagen zusammen. Dadurch hätten die beiden jungen Männer die Kontrolle über ihre Autos verloren, seien ins Schleudern geraten und gegen einen Baum geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Baum abgerissen. Der Fahrer des einen Wagens und sein 18-jähriger Beifahrer kamen der Polizei zufolge mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der andere mutmaßliche Unfallbeteiligte und sein ebenfalls 18-jähriger Insasse seien leicht verletzt worden. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie wurden von der Polizei sichergestellt. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der Teilnahme an einem illegalen Autorennen. Zeuginnen und Zeugen sollen sich bei der Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter der Telefonnummer (0421) 36 21 48 50 melden.

VIDEO: Illegales Autorennen? Vier Verletzte in Bremen (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.09.2024 | 10:00 Uhr