Stand: 21.11.2024 12:02 Uhr "Ja!" im Leuchtturm auf Wangerooge: Trauungen wieder möglich

Ab sofort sind Trauungen im Alten Leuchtturm auf Wangerooge wieder möglich. Das teilt die Kurverwaltung der Inselgemeinde mit. Nach einer umfassenden Renovierung des historischen Trauzimmers präsentiere sich die Hochzeitslocation in neuem Glanz. Das Standesamt Wangerooge freue sich, den frisch renovierten Raum für standesamtliche Trauungen wieder anbieten zu können. Termine können ab sofort direkt über das Standesamt Wangerooge vereinbart werden. Paare aus ganz Deutschland kommen auf die Insel, um sich dort das Ja-Wort zu geben. Der neue Leuchtturmwärter bietet zudem ab dem Frühjahr auch freie Trauungen an. Diese sollen dann vor oder auf dem Leuchtturm möglich sein, so die Gemeinde.

