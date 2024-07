Stand: 03.07.2024 08:19 Uhr Hammer-Angriff auf Spielplatz: Jugendlicher am Kopf verletzt

Ein Jugendlicher ist auf einem Spielplatz in Oldenburg mit einem Hammer angegriffen und verletzt worden. Vorher waren zwei Gruppen von Kindern und Jugendlichen in Streit geraten. Das teilte die Polizei auf Anfrage von NDR Niedersachsen am Mittwoch mit. Der Vorfall hatte sich bereits am 23. Juni ereignet. Die Kinder hätten im Zuge des Streits weitere bekannte oder verwandte Jugendliche hinzugerufen. Im Verlauf kam es dann laut Polizei zu einem oder mehreren Hammerschlägen gegen den Kopf eines Jugendlichen. Das Opfer musste eine Nacht in einem Krankenhaus verbringen. Ein tatverdächtiger Jugendlicher konnte gefasst werden. Da nur Kinder und Jugendliche betroffen sind, werden weitere Informationen zum Schutz der Persönlichkeitsrechte nicht veröffentlicht.

