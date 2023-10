Stand: 17.10.2023 07:37 Uhr Hamas-Terror: 200 Menschen zeigen in Leer Solidarität mit Israel

In Leer haben am Montagabend zahlreiche Menschen ihre Solidarität mit Israel ausgedrückt. Zu einer Kundgebung kamen laut Polizei rund 200 Menschen. Angesichts der vielen Toten und Verschleppten nach den Angriffen der Terrororganisation Hamas hatten die Stadt Leer und die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit zu der Solidaritätsaktion aufgerufen. Auch ein Holocaust-Überlebender aus Leer war laut "Ostfriesen-Zeitung" unter den Rednern. Der inzwischen 98-jährige Albrecht Weinberg sprach ein Gebet. Zwischenfälle durch Störer oder Israel-Gegner gab es laut Polizei in Leer nicht.

