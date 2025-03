Stand: 17.03.2025 13:17 Uhr Hakenkreuze in mehrere Autos geritzt: Staatsschutz ermittelt

In Wilhelmshaven haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag 20 Autos beschädigt. In vier der Fahrzeuge ritzten die Täter Hakenkreuze in die Türen, teilte die Polizei mit. Am Sonntagmorgen wurden die Sachbeschädigungen der Polizei gemeldet. Die meisten Fahrzeuge wiesen Kratzer im Lack auf, drei hatten zudem zerstochene Reifen. Wegen der Hakenkreuze habe in allen 20 Fällen der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen, hieß es. Die Polizei bittet Menschen, die Hinweise zu den Taten geben können, sich unter der Telefonnummer (04421) 94 21 15 zu melden.

