Giftspinne in Discounter in Wilhelmshaven entdeckt? Stand: 15.01.2025 12:31 Uhr Eine Spinne hat am Dienstagabend in einem Supermarkt in Wilhelmshaven für Aufregung gesorgt. Das Tier war laut Polizei in der Obstabteilung eines Discounters entdeckt worden.

Nachdem das Tier aus den Bananen gekrabbelt war, hatte der Filialleiter es nach Angaben der Polizei in einer Tüte eingefangen. Die Feuerwehr lagerte die Spinne demnach in eine ausbruchsichere Box um und alarmierte einen Spinnen-Experten aus dem Seelter Reptilienhuus in Ramsloh (Landkreis Cloppenburg). Er identifizierte das Tier auf Bildaufnahmen als mutmaßliche Bananenspinne. Polizei und Feuerwehr hatten den Markt nach dem Spinnen-Fund durchsucht, die Einsatzkräfte fanden den Angaben zufolge aber keine weiteren Exemplare. Der Markt war währenddessen für Einkäufe gesperrt. Zuerst hatte "buten un binnen" berichtet.

Spinne ist im Tierheim untergebracht

Ob es sich bei der Spinne tatsächlich um ein giftiges, für Menschen gefährliches, Exemplar handelt, wird laut Polizei noch geklärt. Die Spinne befindet sich aktuell im Wilhelmshavener Tierheim, wie ein Sprecher dem NDR Niedersachsen bestätigte. Der Spinnen-Experte aus dem Seelter Reptilienhuus kommt den Angaben zufolge am Nachmittag nach Wilhelmshaven, um sich die mutmaßliche Bananenspinne persönlich anzuschauen. Der Supermarkt hat demnach wieder wie gewohnt geöffnet.

