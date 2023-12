Stand: 01.12.2023 20:21 Uhr Gesunkener Frachter "Sabine" wird in Wilhelmshaven verschrottet

Der in Emden havarierte Frachter "Sabine" ist am Donnerstagabend im Hafen von Wilhelmshaven angekommen und soll dort nun auch verschrottet werden. Wie die "Nordwest-Zeitung" (NWZ) berichtet, hat der von zwei Schleppern assistierte Ponton beim Einfahren in die Seeschleuse jedoch ein Schleusenhaupt, das ist der Teil, der das Schleusentor aufnimmt, gerammt. Dabei sei ein leichter Betonschaden entstanden, der im Frühjahr repariert werden soll, teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Wilhelmshaven der NWZ mit. Auch an dem Ponton, auf dem der Frachter von Emden nach Wilhelmshaven geschleppt wurde, sei ein leichter Schaden entstanden. Nach Angaben des Unternehmens sei das allerdings "erst mal kein Problem", wie die NWZ berichtet. Wie angekündigt soll das havarierte Binnenschiff verschrottet werden - dem Bericht zufolge allerdings nicht in Dänemark, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) zuvor mitgeteilt hatte, sondern in Wilhelmshaven. Der Frachter werde zertrennt und in Sektionen zu Alba Metall Nord zur weiteren Verwertung gebracht.

