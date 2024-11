Stand: 31.07.2023 13:59 Uhr Gepäck verloren: Motorradfahrer auf A1 als Falschfahrer unterwegs

Einsatzkräfte der Polizei haben am Sonntag einen 81-jährigen Motorradfahrer gestoppt, der auf der A1 bei Harpstedt (Landkreis Oldenburg) als Falschfahrer unterwegs war. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhr der Mann mit seinem Motorrad zunächst auf der A1 in Richtung Hamburg. Bei der Anschlussstelle Groß Ippener drehte der Motorradfahrer einfach und fuhr als Geisterfahrer auf dem Seitenstreifen. Mehrere Zeugen wählten den Notruf. Nach fünf Kilometern stoppte die Polizei den Mann und kontrollierte ihn auf einem Parkplatz. Den Beamten gegenüber gab der 81-Jährige an, er habe sein Gepäck verloren und gesucht. Sie leiteten ein Verfahren Gegen gegen den 81-Jährigen ein.

