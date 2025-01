Stand: 08.01.2025 08:53 Uhr Gasleck an Tankstelle in Worpswede: Mehrere Wohnungen evakuiert

An einer Tankstelle in Worpswede (Landkreis Osterholz) ist am Dienstagmittag Gas aus einem Auto ausgetreten. Laut Feuerwehr hatte ein Mann gegen 13 Uhr seinen Wagen an der Ostendorfer Straße mit Erdgas getankt. Dann stellte er fest, dass Gas aus dem Auto ströme. Polizei und Feuerwehr sperrten die Tankstelle und die Straße ab. Auch Wohnungen wurden nach Angaben der Feuerwehr evakuiert. Ein Fachmann für solche Gastanks montierte demnach den Behälter vom Auto ab. Er ließ das Gas kontrolliert aus dem defekten Tank entweichen, so ein Feuerwehrsprecher. Der Vorgang habe mehrere Stunden gedauert. Erst gegen 21 Uhr wurde der Einsatz beendet. Verletzt wurde niemand.

VIDEO: Stundenlanger Feuerwehreinsatz wegen defektem Gastank (1 Min)

