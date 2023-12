Stand: 11.12.2023 08:11 Uhr Feuerwehr in Wittmund rettet Pferde aus brennendem Stall

Mehrere Ortsfeuerwehren aus dem Landkreis Wittmund haben am Sonntagnachmittag Pferde aus einem brennenden Stall in Berdum gerettet. Wie die Feuerwehr berichtet, hatten Anwohner Rauch bemerkt und bereits selbst mit einem Gartenschlauch zu löschen begonnen. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. Zeitgleich wurden zunächst acht Pferde aus dem direkt betroffenen Teil des Stalls gerettet. 40 weitere Pferde wurden in einen anderen Stall auf dem Gelände in Sicherheit gebracht. Sie wurden durch einen Tierarzt überwacht. Zwei Anwohner seien durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt worden, so die Feuerwehr weiter.

