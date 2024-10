Feuerwehr findet Leiche in Müllwagen - Identität weiter unklar Stand: 16.10.2024 16:15 Uhr Einsatzkräfte der Feuerwehr haben am Mittwoch in Bremen eine Leiche in einem Müllwagen entdeckt. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Die Identität des Mannes ist unklar.

Es sei wahrscheinlich, dass der Mann sich eigenständig in die Papiertonne gelegt habe, die von dem Müllfahrzeug geleert wurde, sagte ein Polizeisprecher. "Wir prüfen, ob der Mann den Papiercontainer als nächtliches Quartier genutzt hat", so der Sprecher. Die Kriminalpolizei ermittelt demnach aber weiter in alle Richtungen. Die Identität des etwa 40 Jahre alten Toten ist weiter unklar.

"Ungewöhnliche Geräusche" aus der Mülltonne

Mitarbeiter der Straßenreinigung gegen hatten gegen 6.45 Uhr eine große Papiermülltonne geleert und dabei "ungewöhnliche Geräusche" gehört. Sie alarmierten demnach die Feuerwehr, die die Heckklappe des Fahrzeugs öffnete und den leblosen Körper fand. Die Retter starteten unmittelbar mit der Reanimation. Der Polizeimeldung zufolge war der Mann nicht mehr zu retten.

Obduktion soll Todesursache und Todeszeitpunkt klären

Der Leichnam wurde zur weiteren Untersuchung in die Rechtsmedizin gebracht. Eine Obduktion soll die Todesursache und den Todeszeitpunkt klären. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen müsse man davon ausgehen, dass der Mann vermutlich erst im Müllfahrzeug zu Tode kam, sagte der Polizeisprecher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.10.2024 | 14:00 Uhr