Stand: 16.10.2024 11:55 Uhr Feuerwehr findet Leiche in Müllwagen - Identität unklar

In einem Müllwagen haben Einsatzkräfte der Feuerwehr in Bremen am Mittwoch eine Leiche entdeckt. Wie die Polizei mitteilte, hatten Mitarbeiter der Straßenreinigung gegen 6.45 Uhr eine große Papiermülltonne geleert und dabei "ungewöhnliche Geräusche" gehört. Sie alarmierten demnach die Feuerwehr, die die Heckklappe des Fahrzeugs öffnete und den Toten fand. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen habe nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden können, hieß es von der Polizei. Der Mann wurde bislang nicht identifiziert. Auch woran er starb, ist unklar. Der Leichnam wurde laut Polizei für weitere Untersuchungen in die Rechtsmedizin gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min