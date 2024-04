Stand: 12.04.2024 12:27 Uhr Feuer an Oberschule in Wilhelmshaven: Verdächtige ermittelt

Nach zwei Bränden innerhalb einer Woche an einer Oberschule in Wilhelmshaven hat die Polizei zwei Verdächtige ermittelt. Am Donnerstagnachmittag seien Wohnungsdurchsuchungen bei den beiden Jugendlichen durchgeführt worden, so die Polizei. Dabei wurden ihren Angaben nach "belastende Spuren und Beweismittel" sichergestellt. Die beiden 14-Jährigen werden verdächtigt, in den vergangenen Tagen zwei Mal Feuer im Nordsee-Campus gelegt zu haben. Am vergangenen Wochenende hatte es im Sekretariat der Schule gebrannt. Am Donnerstagmorgen entdeckte dann der Hausmeister ein Feuer im ersten Obergeschoss, als er die Schule öffnen wollte. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar schnell löschen. Laut Stadt war die Rauchbelastung aber so hoch, dass sowohl am Donnerstag als auch am Freitag der gesamte Unterricht am Nordsee-Campus ausfiel.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.04.2024 | 09:30 Uhr