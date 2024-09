Stand: 27.09.2024 09:30 Uhr Erste Frau im Amt: Oldenburger Rabbinerin wechselt nach Hamburg

Die Rabbinerin der Jüdischen Gemeinde in Oldenburg, Alina Treiger, wechselt nach Hamburg. Bereits zum 1. Oktober werde sie Landesrabbinerin von Hamburg, teilte der Israelitische Tempelverband zu Hamburg ITV mit. Damit sei Treiger deutschlandweit die erste Frau in einem solchen Amt. Alina Treiger ist seit 2010 Rabbinerin in Oldenburg und ist auch für die Gemeinde in Delmenhorst zuständig.

