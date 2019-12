Stand: 05.12.2019 20:39 Uhr

Erdgasförderung in Völkersen endet 2036

Der Öl- und Gaskonzern Wintershall Dea hat angekündigt, die Gasförderung im Erdgasfeld Völkersen (Landkreis Verden) bis 2036 auslaufen zu lassen. "Die bestehenden Bohrungen werden zu Ende gefördert, anschließend nach und nach stillgelegt und rekultiviert", teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. "Somit wird die Förderung schrittweise und kontrolliert immer weiter zurückgehen, bevor sie im Jahr 2036 gänzlich enden wird."

Videos 03:01 Hallo Niedersachsen Erdstöße erschüttern Region Verden Hallo Niedersachsen Im Landkreis Verden hat mehrmals die Erde gebebt. Ursache ist offenbar die Erdgasförderung in der Region. Ein Haus wurde leicht beschädigt. Video (03:01 min)

Erdgasförderung gilt als Ursache für Erdbeben

Vor zwei Wochen hatte es zwei leichte Erdbeben im Landkreis gegeben. Die Epizentren lagen südlich von Kirchlinteln am Rande des Erdgasfeldes Völkersen. Als Auslöser gilt die Erdgasförderung. Am Donnerstagabend wollte das Unternehmen Anwohner bei einer Veranstaltung in Kirchlinteln darüber informieren, wie Betroffene entschädigt werden können.

Nach den jüngsten Erdbeben hatte die Umweltschutzorganisation BUND die niedersächsische Landesregierung aufgefordert, das Fördern von Erdgas sofort zu verbieten.

