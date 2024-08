Stand: 17.08.2024 17:00 Uhr Emden: Mann offenbar von Jugendlichen angegriffen und verletzt

In Emden hat am Samstag eine Gruppe Jugendlicher offenbar einen Mann angegriffen und verletzt. Nach Angaben der Polizei rief der 57-Jährige gegen 4 Uhr die Beamten und sagte, dass etwa sechs bis sieben Jugendliche plötzlich auf ihn eingeschlagen hätten. Dabei sollen sie auch Stöcke und Äste benutzt haben. Die Jugendlichen flüchteten nach der Attacke unerkannt. Der Mann wurde am Kopf verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die unter der Telefonnummer (04921) 89 10 Hinweise zu dem mutmaßlichen Vorfall geben können.

