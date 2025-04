Ehefrau mit Stichen getötet? Staatsanwaltschaft erhebt Anklage Stand: 10.04.2025 12:07 Uhr Nach dem Tod einer 65 Jahre alten Frau in Emden im Januar hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen beendet. Gegen den Ehemann wurde Anklage erhoben - er soll das Opfer durch Stiche getötet haben.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 68-Jährige mit seiner Ehefrau in Streit geraten war und ihr daraufhin die Stichverletzungen zufügte. Den Angaben zufolge rief er selbst den Notruf und meldete den Tod seiner Frau. Einsatzkräfte der Polizei fanden die 65-Jährige leblos in der Wohnung. Der Verdächtige wurde daraufhin festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Hintergründe der Tat sind weiter unklar

Unklar ist laut Staatsanwaltschaft bislang, worum es bei dem Streit ging und warum es zu der Tat kam. Der 68-Jährige habe sich dazu bislang nicht geäußert, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Nähere Angaben zum Tod der Frau und zu der Tatwaffe machte die Behörde bisher nicht. Das Landgericht Aurich wird nun darüber entscheiden, wann der Prozess gegen den Mann eröffnet wird.

