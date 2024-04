Stand: 07.04.2024 13:41 Uhr Demo nach Brandanschlag auf Synagoge in Oldenburg

In Oldenburg hat heute Mittag eine Demo gegen Antisemitismus begonnen. Anlass ist der Brandanschlag auf die Oldenburger Synagoge am Freitag. Aufgerufen zur Kundgebung hat das Bündnis gegen Antisemitismus und Antizionismus. Der Anschlag sei trauriger, beschämender und erzürnender Höhepunkt eines sich seit Monaten verschlimmernden antisemitischen Klimas in Oldenburg, eine neue Dimension in der Stadt, schreibt das Bündnis. Die Veranstalter hatten im Vorfeld mehr als 500 Teilnehmende erwartet. An der Kundgebung nehmen auch Landtagspräsidentin Hanna Naber sowie Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (beide SPD) teil. Nach dem Brandanschlag sucht die Polizei mit einer Ermittlungsgruppe weiter nach den Tätern. Bislang gibt es laut Polizei keine Erkenntnisse zu Verdächtigen, auch nicht zu Hintergründen.

