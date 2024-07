Stand: 21.07.2024 18:04 Uhr Dachstuhlbrand macht Mehrfamilienhaus unbewohnbar

In Schwanewede im Landkreis Osterholz ist am Samstagnachmittag der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte zunächst eine Hecke Feuer gefangen. Von dort sprangen die Flammen auf eine angrenzende Gartenhütte und dann auf den Dachstuhl des Hauses über. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar löschen, sie musste dafür aber das Dach teilweise abdecken. Das Mehrparteienhaus ist laut Polizei durch den Brand derzeit unbewohnbar. Der Schaden wird durch die Polizei auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist unklar.

VIDEO: Heckenbrand greift auf Haus über: Rund 100.000 Euro Schaden (1 Min)

