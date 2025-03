Stand: 05.03.2025 11:46 Uhr B73: Zwei Verletzte nach missglücktem Überholmanöver

Bei einem missglückten Überholversuch auf der B73 zwischen Otterndorf und Altenbruch (Landkreis Cuxhaven) sind am Mittwochmorgen zwei Menschen verletzt worden. Ein 35-Jähriger wollte laut Polizei einen Lkw und ein weiteres Auto überholen und übersah dabei einen entgegenkommenden Kleinwagen. Beide Autos versuchten noch auszuweichen, so die Polizei. Sie seine daher seitlich statt frontal aufeinander geprallt. Die 49-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos erlitt laut Polizei schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Ihr Wagen wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen ein drittes Fahrzeug geschleudert. Dessen 52-jähriger Fahrer wurde leicht verletzt. Die beiden Verletzten kamen ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die B73 war an der Unfallstelle voll gesperrt, ist inzwischen aber wieder freigegeben.

