Stand: 26.12.2024 09:44 Uhr Cuxhaven: Polizei setzt Suche nach vermisster 57-Jährigen fort

Die Polizei wird heute die Suche nach einer 57 Jahre alte Frau aus Cuxhaven fortsetzen. Das teilten die Polizei dem NDR Niedersachsen am Donnerstag mit. Auch Drohnen und Spürhunde werden den Angaben zufolge wieder im Einsatz sein. D Birgit S. wird laut Polizei seit Mittwochmorgen vermisst. Sie befinde sich in einer psychischen Krise und brauche dringend Hilfe, teilte die Polizei Cuxhaven mit. Da Birgit S. bislang nicht gefunden wurde, hatte die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe gebeten und hat ein Foto von der Frau veröffentlicht. Birgit S. hat den Angaben zufolge dunkelblondes, schulterlanges und glattes Haar. Sie war zuletzt mit einem grauen Pullover, Jeans und Turnschuhen bekleidet. Zudem sei sie mit einem schwarzen Damenfahrrad unterwegs, hieß es. Hinweise nimmt die Polizei in Cuxhaven sowie jede andere Polizeidienststelle unter der Telefonnummer (04721) 57 30 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.12.2024 | 08:00 Uhr