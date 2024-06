Stand: 24.06.2024 11:59 Uhr Campingplatz Oyter See: Zwei Wohnwagen brennen komplett aus

Am frühen Montagmorgen sind auf einem Campingplatz am Oyter See im Landkreis Verden zwei Wohnwagen ausgebrannt. Der 88-jährige Bewohner eines Wohnwagens wurde laut Polizei leicht verletzt. Gegen Mitternacht hatte ein Bewohner eine brennende Kabeltrommel unter seinem Wohnwagen bemerkt. Das Feuer griff demnach schnell auf einen weiteren, unbewohnten Wohnwagen über. Durch die Hitze explodierten auch mehrere Gasflaschen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf weitere Stellplätze verhindern, trotzdem wurden mehrere Wohnwagen vorsorglich zeitweise evakuiert. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 50.000 Euro. Die Ursache des Brandes ist unklar. Wer Hinweise zum Brand machen kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (04202) 99 60 bei der Polizei zu melden.

