Stand: 21.10.2024 09:12 Uhr Wollte doch nicht nach Hause: Junge Frau springt aus fahrendem Taxi

Auf einem Autobahnzubringer in Arsten bei Bremen ist eine Frau bei einer Geschwindigkeit von etwa 60 bis 80 Kilometern pro Stunde aus einem fahrenden Taxi gesprungen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde die 22-Jährige am frühen Morgen anschließend von einem Auto angefahren und stürzte. Sie sei "mit vermutlich inneren Verletzungen und Schürfwunden" in eine Klinik gebracht worden, hieß es in der Mitteilung weiter. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die alkoholisierte Frau mit Freundinnen in das Taxi eingestiegen und auf dem Heimweg. Als letzter Fahrgast habe sie auf dem Autobahnzubringer plötzlich die hintere Autotür geöffnet und sei auf die Straße gerollt. Sie stand demnach zunächst auf, ging Richtung Stadt und wurde dann von einem Auto angefahren. Nach Angaben der Polizei wollte die junge Frau doch nicht mehr nach Hause, sondern bei einer Freundin übernachten. Die 62-jährige Taxifahrerin erlitt einen Schock. Gegen die 22-Jährige wird laut Polizei ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min