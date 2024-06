Stand: 27.06.2024 14:59 Uhr Bremen: Badegäste retten Kinder vor dem Ertrinken

In Bremen haben mehrere Badegäste am Mittwochnachmittag drei Kinder vor dem Ertrinken gerettet. Sie hatten die beiden fünfjährigen Jungen und ein achtjähriges Mädchen aus einem Badesee gezogen und an Land reanimiert, so die Feuerwehr am Donnerstag. Hinzugerufene Rettungskräfte übernahmen dann die Versorgung der Kinder und brachten sie in ein Krankenhaus. Der Zustand der Kinder war anfangs kritisch und sie schwebten in Lebensgefahr. Inzwischen habe sich ihr Zustand aber stabilisiert, so die Feuerwehr. Die Ersthelfer wurden vor Ort von Notfallseelsorgern betreut.

