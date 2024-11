Brand in Seniorenheim in Cloppenburg: Frau stirbt, 30 Verletzte Stand: 24.11.2024 12:33 Uhr Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Cloppenburg ist nach Angaben der Polizei heute Morgen eine Frau ums Leben gekommen. Weitere Bewohnerinnen und Bewohner sowie Feuerwehrleute wurden verletzt.

Das Feuer war laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache in dem Zimmer der älteren Frau in der ersten Etage ausgebrochen. Die Feuerwehr habe den Brand schnell löschen, die Frau aber nur noch tot bergen können. Die Todesursache sei noch nicht geklärt, so die Polizei. Ihren Angaben nach waren rund 150 Feuerwehrleute im Einsatz.

Vier Feuerwehrleute ins Krankenhaus gebracht

Weitere 30 Menschen wurden laut Polizei bei dem Brand verletzt. Vier Feuerwehrleute mussten demnach mit Rauchgasvergiftungen im Krankenhaus behandelt werden. Auch elf Bewohnerinnen und Bewohner des Heimes mussten in die Klinik, weil sie giftige Rauchgase eingeatmet hatten.

Seniorenheim evakuiert, bis zu 20 Zimmer unbewohnbar

Der durch den Brand entstandene Rauch zog den Angaben zufolge auch in weitere Zimmer. Das Seniorenheim mit rund 320 Pflegeplätzen musste deshalb evakuiert werden. Mindestens ein großer Trakt mit bis zu 20 Zimmern ist laut Polizei vorerst unbewohnbar. Alle Heimbewohner wurden vorübergehend in einer benachbarten Mehrzweckhalle betreut, die meisten konnten mittlerweile zurück in ihre Zimmer. Die Brandursache und die Höhe des Schadens werden laut Polizei noch ermittelt.

