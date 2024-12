Stand: 18.12.2024 08:37 Uhr Brand in Pflegeheim in Norden: Zehn Menschen verletzt

Beim Brand in einem Pflegeheim in Norden (Landkreis Aurich) sind in der Nacht zu Mittwoch zehn Menschen leicht verletzt worden. Sie wurden zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei. Wegen des starken Rauchs wurde das Pflegeheim komplett geräumt. Die Feuerwehr ist durch den ausgelösten Brandmelder alarmiert worden und konnte das Feuer mittlerweile löschen. Der Einsatz dauerte bis in den frühen Morgen. Wo genau das Feuer ausgebrochen war und was den Brand ausgelöst hat, ist laut Polizei noch unklar. Nicht alle Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegeheims können den Angaben zufolge wieder in ihre Zimmer zurückkehren. Für sie werden Notunterkünfte bereitgestellt, hieß es. Um wie viele Menschen es sich dabei handelt, teilte die Polizei zunächst nicht mit.

VIDEO: Norden: Zehn Menschen bei Brand in Pflegeheim verletzt (1 Min)

