Stand: 20.12.2024 15:20 Uhr Brand in Pflegeheim: Polizei vermutet Brandstiftung

Das Feuer in einem Patientenzimmer einer Pflegeeinrichtung in Norden (Landkreis Aurich) ist vermutlich absichtlich gelegt worden. Laut einer Polizeisprecherin wird eine 30-jährige Bewohnerin verdächtigt, den Brand gelegt zu haben. Das Feuer war am späten Dienstagabend auf der geschlossenen psychiatrischen Abteilung der Einrichtung ausgebrochen. Zehn Patientinnen und Patienten kamen mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus. Die Tatverdächtige gehöre ebenfalls zu den Leichtverletzten, so die Polizei. Drei Stationen mit 48 Bewohnerinnen und Bewohnern wurden evakuiert. Nach Angaben der Feuerwehr ist die psychiatrische Abteilung in den nächsten Wochen nicht bewohnbar. Der Landkreis Aurich sucht jetzt nach einer Möglichkeit, die Patienten anderweitig unterzubringen. Die Polizei ermittelt.

VIDEO: Norden: Zehn Menschen bei Brand in Pflegeheim verletzt (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 18.12.2024 | 06:30 Uhr