Stand: 04.09.2024 14:34 Uhr Brand in Delmenhorst richtet Schaden von 200.000 Euro an

Die Feuerwehr hat am am Mittwochvormittag in Delmenhorst ein Feuer in einer Doppelhaushälfte gelöscht. Schon von Weitem habe man eine dunkle Rauchsäule erkennen können, sagte ein Sprecher der Polizei. Seinen Angaben zufolge konnten sich die Bewohner des Hauses selbstständig und unverletzt in Sicherheit bringen, bevor die Einsatzkräfte vor Ort waren. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das Feuer im Erdgeschoss einer der Haushälften entstanden. Bisher gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder darauf, dass der Brand vorsätzlich gelegt worden sein könnte, hieß es. Die sechs Bewohner der Doppelhaushälfte wurden von der Stadt Delmenhorst anderweitig untergebracht. Das angrenzende Haus blieb unbeschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 200.000 Euro.

