Stand: 25.10.2024 11:46 Uhr Brand auf Campingplatz in Dötlingen: Hund stirbt in den Flammen

Auf einem Campingplatz in Dötlingen im Landkreis Oldenburg ist am späten Mittwochabend ein Hund bei einem Brand ums Leben gekommen. Ein Anwohner erlitt laut Polizei Verbrennungen am Arm. Er hatte versucht, die Flammen mit einem Feuerlöscher und einem Gartenschlauch zu löschen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Feuer war gegen 22.55 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf einem der kleinen Grundstücke des Campingplatzes ausgebrochen. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen an dem Ferienhaus eindämmen. Alle vermissten Personen hatten sich bereits in Sicherheit gebracht. Ein Hund konnte nicht mehr gerettet werden und verbrannte in den Flammen. Ein weiterer vermisster Hund wurde verängstigt, aber wohlauf unter einem anderen Wohnwagen gefunden und den Besitzern übergeben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 24.10.2024 | 09:30 Uhr