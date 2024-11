Stand: 25.11.2024 08:52 Uhr Bombendrohung per E-Mail: Schule in Stuhr geschlossen

An der Lise-Meitner-Schule in Stuhr-Moordeich (Landkreis Diepholz) ist am Sonntagabend eine Bombendrohung per E-Mail eingegangen. Deswegen bleibt die Schule am Montag geschlossen. Das hat die Polizei mitgeteilt. Man wolle kein Risiko eingehen, sagte ein Polizeisprecher. Im Laufe des Vormittags wollen Beamtinnen und Beamte mit Hunden das Gebäude und das Gelände absuchen. Auch an anderen Schulen in Niedersachsen sind laut des Sprechers Bombendrohungen per E-Mail eingegangen. Nach Angaben der Polizei Hannover gab es in der Stadt mehrere Drohungen. Das Landeskriminalamt ermittelt.

