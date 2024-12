Stand: 11.12.2024 14:24 Uhr Betrunkener Lkw-Fahrer sorgt für Verkehrschaos am Bremer Kreuz

Ein 36 Jahre alter Lastwagenfahrer hat am Dienstagabend teilweise den Verkehr auf der A27 im Bereich Bremer Kreuz lahmgelegt. Laut Polizei war er zunächst in die Mittelschutzplanke und danach quer über die Fahrbahn gefahren. Anschließend durchbrach er die Schutzplanke zu einem Parallelfahrstreifen. Dort stieß er zunächst mit einem Auto, dann mit einem Lkw zusammen. Anschließend kollidierte er mit einer weiteren Schutzplanke und einem massiven Autobahn-Schildermast. Erst dann kam der Sattelzug quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Die A27 in Richtung Cuxhaven und Teile des Bremer Kreuzes waren nach Angaben der Polizei bis zum frühen Mittwochmorgen für mehrere Stunden gesperrt. Ein Alkoholtest bei dem Lkw-Fahrer hatte einen Wert von 2,4 Promille ergeben. Während der Unfallaufnahme nutzte der 36-Jährige einen unbeobachteten Moment und flüchtete zu Fuß. Mithilfe eines Polizeihubschraubers konnte der Mann dann aber schnell gefunden und vorläufig festgenommen werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min