Betrunkener Autofahrer will Findling aus dem Weg räumen

In Dötlingen (Landkreis Oldenburg) hat am Wochenende ein Autofahrer versucht, einen in einer Stichstraße als Durchfahrt-Hindernis aufgestellten Findling wegzutragen. Als ein Zeuge dem Mann mitteilte, dass er soeben die Polizei verständigt habe, fuhr der offensichtlich alkoholisierte 63-Jährige seinen Wagen zunächst rückwärts in eine Hecke und versuchte dann zu flüchten. Er konnte aber gestellt werden. Ein Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Dem Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

