Stand: 14.08.2024 15:43 Uhr Behörden erlauben Tempo 30 am Wochenende auf gesperrter L156

Nachdem Autofahrer an der Landesstraße 156 in Achim (Landkreis Verden) immer wieder eine Straßensperrung für eine Baustelle ignoriert haben, lenken die Behörden jetzt teilweise ein. Vertreter der Kommunen, der Polizei und der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr haben entschieden, dass die Strecke von Anfang September bis zum Schluss der Bauarbeiten zumindest an den Wochenenden wieder mit Tempo 30 befahren werden kann. Das erklärte eine Sprecherin der Landesbehörde. Außerdem dürften ab 9. September neben Schulbussen auch Linienbusse und der Bürgerbus durch die Straße fahren. Zuvor hatten Autofahrer immer wieder die Absperrbaken weggeräumt. Sie waren dann durch die Baustelle gefahren, um sich den kilometerweiten Umweg über Verden zu ersparen.

Weitere Informationen Viel Verkehr trotz Sperrung: Behörde stellt Schranke an der L156 auf An der Baustelle in Achim weichen Autofahrer über den Radweg aus und räumen Baken beiseite, um weiterfahren zu können. (12.08.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min