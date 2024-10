Stand: 21.10.2024 13:00 Uhr Beckeln: 18-Jähriger prallt mit Pkw gegen Baum und stirbt

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Beckeln bei Harpstedt (Landkreis Oldenburg) ist am Montagmorgen ein 18-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Der junge Mann war der Polizei zufolge mit seinem Auto auf einer Landstraße unterwegs. Beim Durchfahren einer leichten Linkskurve geriet er demnach ins Schleudern, kam von der nassen Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann wurde im stark beschädigten Fahrzeug eingeklemmt. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass ein hinzugerufener Notarzt trotz Anreise mit einem Hubschrauber nur noch den Tod feststellen konnte. Die Landstraße war für die Bergung des Fahrzeugs zwischen den Ortschaften Groß Köhren und Beckeln zeitweise gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.10.2024 | 13:30 Uhr