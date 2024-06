Stand: 26.06.2024 14:51 Uhr Bagger versackt bei Bauarbeiten auf Norderney im Sand

Bei Bauarbeiten auf der ostfriesischen Insel Norderney ist am Mittwochmorgen ein Bagger am Hafen im Sand versackt. Nach Polizeiangaben konnte sich der Baggerfahrer selbst aus dem Fahrzeug retten. Um zu verhindern, dass Betriebsstoffe auslaufen, habe das zuständige Bauunternehmen um die Havariestelle an der Südmole Ölsperren verlegt. Die Bergung des Baggers werde bei auflaufendem Wasser komplizierter als bei Niedrigwasser, sagte eine Polizeisprecherin auf Norderney. Deshalb werde der Bagger wahrscheinlich erst am Donnerstag geborgen.

VIDEO: Norderney: Bagger fährt sich in der Nordsee fest (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 26.06.2024 | 13:30 Uhr