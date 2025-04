Stand: 11.04.2025 07:24 Uhr Bad Zwischenahn: Seniorin fährt mit Auto frontal in Lkw

Bei einem Verkehrsunfall in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) sind am Donnerstag vier Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Nach Angaben der Polizei war eine 78-Jährige mit ihrem Auto aus ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einen Lkw zusammengestoßen. Die Frau wurde in dem Wrack eingeklemmt. Sie und ihr 84-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zwei 30- und 31-jährige Insassen in dem Lkw wurden leicht verletzt. Zudem kam es zu Folgeunfällen. Ein direkt hinter dem Laster fahrendes Auto konnte dem Unfall zwar noch ausweichen, kam dadurch aber von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Ein hinter dem Wagen der Senioren fahrendes Auto konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr durch die Trümmer.

