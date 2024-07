Stand: 18.07.2024 10:23 Uhr Autofahrer stirbt bei Unfall - B212 stundenlang gesperrt

Ein Autofahrer ist auf der B212 in Stadland (Landkreis Wesermarsch) mit einem Lkw zusammengestoßen und gestorben. Der 67-Jährige fuhr am späten Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße in Richtung Nordenham, wie die Polizei mitteilte. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet er in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit dem Lastwagen zusammen. Der Autofahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er während des Reanimationsversuchs verstarb. Sein Blut soll nach Polizeiangaben auf Alkohol getestet werden. Der 34 Jahre alte Lastwagenfahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Lkw konnte erst am Donnerstagvormittag geborgen werden, sagte eine Polizeisprecherin. Zunächst musste die Ladung von 24 Tonnen Bitumen entfernt werden. Die B212 war deshalb stundenlang gesperrt.

VIDEO: B212 bei Stadland: Autofahrer stirbt bei Kollision mit Lkw (1 Min)

