Stand: 03.11.2024 10:14 Uhr Auto überschlägt sich: Mann stirbt bei Unfall nahe Cuxhaven

Bei einem Unfall in der Nähe von Cuxhaven ist am Samstagabend ein Autofahrer getötet worden. Laut Polizei wollte der 74-Jährige auf der L135 zwischen Nordholz und Altenwalde mit seinem Wagen ein anderes Fahrzeug überholen. Dabei verlor der Mann demnach die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen überschlug sich und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb.

