Auto trifft Funkmast: Feuerwehr befreit verletzten Fahrer

Nach einem Verkehrsunfall in Aurich-Dietrichsfeld hat die Feuerwehr einen 27-Jährigen schwer verletzt aus seinem Wagen befreit. Laut Polizei war der Autofahrer am Donnerstagnachmittag auf der Dietrichsfelder Straße in Richtung Plaggenburg unterwegs. Er kam von der Straße ab und prallte gegen einen Funkmast. Wie es dazu kommen konnte, ist den Angaben zufolge noch nicht geklärt. Feuerwehrleute befreiten den Mann, in dem sie mit hydraulischem Werkzeug das Dach seines Autos entfernten. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

