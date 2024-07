Stand: 11.07.2024 08:21 Uhr Außer Lebensgefahr: Ersthelferinnen retten Mädchen vor Ertrinken

In Ostfriesland haben drei Frauen eine Siebenjährige vor dem Ertrinken gerettet. Das Kind war am Badesee in Großsander (Landkreis Leer) offenbar allein auf eine Wasserrutsche gegangen. Laut Polizei hatten die Eltern das nicht bemerkt. Eine Polizeibeamtin, die sich in ihrer Freizeit am See aufhielt, sah das Mädchen hilflos unter Wasser treiben. Sie zog das Kind aus dem See, zwei weitere Frauen übernahmen die Wiederbelebung. Laut Polizei wussten die beiden Frauen aus beruflichen Gründen, was zu tun war. Durch die schnelle Reaktion aller drei Frauen habe das Mädchen gerettet werden können, so die Polizei. Es sei ins Krankenhaus gebracht worden und inzwischen außer Lebensgefahr.

