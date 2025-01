Auf Pokémon-Jagd: 42-Jähriger stürzt in eiskalte Weser Stand: 06.01.2025 17:50 Uhr Ein 42-jähriger Mann ist am Sonntagnachmittag in Bremerhaven an der Seebäderkaje ins Wasser gestürzt. Die Polizei fühlte sich bei dem Vorfall an "Hanns Guck-in-die-Luft" erinnert - und schrieb ein Gedicht.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, habe der Mann mit seiner Begleiterin auf dem Smartphone Pokémon-Monster gejagt und dabei nicht auf seine Umgebung geachtet. Laut Polizei hatte der 42-Jährige "großes Glück im Unglück". Die Wassertemperaturen lagen knapp über dem Gefrierpunkt, außerdem sei es schon dunkel gewesen. Ein Sturz an dieser Stelle in die Weser sei lebensgefährlich. Nach bisherigen Erkenntnissen hat es der Pokémon-Jäger seiner Begleiterin zu verdanken, dass er so rasch den Weg zur nächsten Treppe an der Spundwand fand und so wieder aus der Weser klettern konnte. Der Mann blieb unverletzt. In der Polizeimeldung persiflieren die Beamten den Vorfall mit einem abgewandelten Gedicht vom "Hanns Guck-in-die-Luft":

"Am Sonntag ging er an des Ufers Rand

Mit dem Smartphone in der Hand.

Nach dem dunklen Himmel hoch

Sah er, wo das Pokémon flog,

Also dass er kerzengrad

Immer näher zur Weser hintrat.

Noch ein Schritt. Plumps! Mit Verdruss

Stürzt er hinab, in den Weser-Fluss.

Doch zum Glück nun eine Frau ihm zeigt

Wo am besten er aus dem Wasser steigt.

Seht! Nun steht er triefend nass!

Ei, das war ein schlechter Spaß!

Wasser lief, so wie man's sah,

Ins Gesicht und aus dem Haar,

Aus den Kleidern, von den Armen;

Und es fror ihn zum Erbarmen.

Polizei und Feuerwehr

Eilten rasch zur Rettung her.

Zum Glück war ihm nicht viel passiert,

Nur die Kälte ihn malträtiert.

Ob's Pokémon gefangen beim Jagen

Lässt sich leider nicht mehr sagen.

Des Mannes Handy in den Fluten bleibt

Das war's mit dem Computerspiel-Zeitvertreib.

Und die Moral von der Geschicht':

Übersieh beim Monsterjagen die Wasserkante nicht."

