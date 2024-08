Stand: 24.08.2024 13:54 Uhr Arbeitsunfall: 21-Jähriger unter Gabelstapler eingeklemmt

Bei einem Arbeitsunfall in Wilhelmshaven ist am Freitag ein 21-Jähriger unter einem Gabelstapler eingeklemmt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden Einsatzkräfte gegen 16 Uhr zu einem Verwertungsbetrieb gerufen. Demnach hatte der Gabelstapler den Unterschenkel des 21-jährigen Fahrers eingeklemmt und Feuer gefangen. Seine Arbeitskollegen hätten ihn bergen können, bevor das Fahrzeug in Vollbrand geriet, teilte die Polizei weiter mit. Er kam in ein Krankenhaus und wurde operiert.

