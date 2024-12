Stand: 22.12.2024 20:00 Uhr Am Morgen besteht an der Nordseeküste die Gefahr einer Sturmflut

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnt vor der Gefahr einer Sturmflut. Am Montag könnte das Morgen-Hochwasser an der ostfriesischen Küste, im Weser- und Elbegebiet 1,5 bis 2 Meter höher als das mittlere Hochwasser eintreten. An der nordfriesischen Küste rechnen die Meteorologen des BSH mit einen Hochwasser von etwa 1,5 Meter über dem mittleren Hochwasser.

