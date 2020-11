Stand: 10.11.2020 08:00 Uhr Ab Mittwoch gilt Maskenpflicht in der Innenstadt von Leer

In der Stadt Leer gilt ab Mittwoch eine Maskenpflicht. Das hat die Stadtverwaltung verfügt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Demnach soll unter anderem in der Fußgängerzone und auf dem Bahnhofsvorplatz ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. Der Inzidenzwert für den Landkreis Leer lag am Montag laut Landesgesundheitsamt bei 50,9. Auch in Ditzum gilt ab Mittwoch die Maskenpflicht, dort müssen alle im Bereich des Hafens eine Mund-Nase-Bedeckung tragen.

