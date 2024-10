Stand: 28.10.2024 10:18 Uhr 87-Jähriger wird an Bahnübergang von Zug erfasst und stirbt

In Axstedt (Landkreis Osterholz) ist ein 87-Jähriger auf einem Bahnübergang von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Unfall bereits am Donnerstagnachmittag ereignet. Dort war der 87-Jährige trotz geschlossener Halbschranken auf die Gleise der Bahnstrecke Bremen-Bremerhaven gelaufen. Der Lokführer eines herannahenden Güterzugs bemerkte den Mann und leitete laut Polizei eine Vollbremsung ein. Der 87-Jährige wurde trotzdem erfasst und starb. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Mann eine Sehbehinderung und konnte die Situation in der Folge "vermutlich nicht richtig einschätzen." Nach dem Unfall war der Verkehr auf der Bahnstrecke wegen der Bergungsarbeiten für etwa vier Stunden beeinträchtigt.

