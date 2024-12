Stand: 18.12.2024 12:22 Uhr 87-Jähriger durchbricht Wand von Parkhaus in Bremen - drei Verletzte

Durch einen Unfall in einem Parkhaus in Bremen sind am Dienstag drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor ein 87-Jähriger nach ersten Ermittlungen die Kontrolle über sein Auto. Er stieß den Angaben zufolge erst gegen ein geparktes Auto, dann gegen einen Wagen mit Fahrer am Steuer. Danach fuhr er offenbar ungebremst in die Außenmauer des Parkhauses, so die Polizei. Durch den Unfall brachen laut den Beamten Teile der Außenmauer des Parkhauses heraus. Die Mauerteile durchschlugen Fensterscheiben des Gebäudes gegenüber. Dort fand zu dem Zeitpunkt eine Besprechung statt - eine Teilnehmerin wurde den Angaben zufolge durch Glassplitter leicht verletzt. Der 87-jährige Autofahrer und seine 85 Jahre alte Mitfahrerin kamen verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer. Der entstandene Schaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt, so die Beamten.

